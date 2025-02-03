В прошлом году 4,5 миллиона туристов оставили в Казани 31 миллиард рублей

Число туристов в столице Татарстана выросло на 12,5%, а их расходы — на 29%

Фото: Динар Фатыхов

Казань посетили 4,5 млн гостей — на 12,5% больше, чем в 2023-м

Согласно данным «СберАналитики», по итогам прошлого года Казань посетили 4,5 млн туристов — это на 12,5% больше, чем в 2023-м. Большая часть гостей — 3,3 млн человек, или 73,6% — приехали из регионов России (+8,6% к 2023 году). Остаются в городе с ночевкой 2,4 млн человек, а менее чем на сутки приезжают 900 тыс. экскурсантов. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

— С открытием трассы М-12 и прямых авиасообщений с рядом городов в прошлом году мы видим увеличение интереса к Казани со стороны туристов из регионов Урала, ряда областей Центрального федерального округа и нескольких субъектов Южного федерального округа, а также соседних регионов — Нижегородской и Кировской областей, — заявила она.

Говоря о структуре турпотока в Казань, Санникова подчеркнула: более трети его приходится на молодежь. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Внутрирегиональный турпоток в Казани по итогам прошлого года составил 1,2 млн человек. 70% поездок пришлись на семь муниципальных образований: Набережные Челны, а также Нижнекамский, Зеленодольский, Альметьевский, Чистопольский, Лаишевский и Пестречинский районы.

Говоря о структуре турпотока в Казань, Санникова подчеркнула: более трети его приходится на молодежь. Доля женщин среди гостей Казани — 58%, мужчин — 42%. В среднем они оставались в городе на четыре дня. К слову, в прошлом году на 8% выросло число возвратных туристов.

Туристы оставили в Казани почти 31 млрд рублей

По словам главы комитета по развитию туризма, в 2024 году гости оставили в Казани почти 30,8 млрд рублей — на 29% больше, чем годом ранее. Более четверти расходов — около 7,7 млрд — пришлось на кафе, бары, рестораны. Объекты общественного питания посещали почти 80% гостей города, средний чек составил 1025 рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Выросла и платежеспособность посещающих Казань туристов. Средний уровень их дохода превысил 83 тыс. рублей, — это на 6 тыс. рублей выше показателя 2023 года. Наиболее обеспеченные гости приезжали в Казань из Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга.

По данным Управления внутренней миграции, в прошлом году в столице Татарстана побывали более 264 тыс. зарубежных гостей (+27,4% к 2023 году). В основном иностранные туристы приезжали из Китая, Индии, Ирана, Турции, Белоруссии.

— Традиционно основной точкой притяжения туристов в Казани остается музей-заповедник Казанский Кремль, который за прошлый год посетило более 4,5 млн гостей. Все большую популярность получают музеи нашего города, — добавила Санникова.

Так, Нацмузей Татарстана заинтересовал 597,6 тыс. человек, а музей «Городская панорама» — 66,4 тыс.

Реальное время / realnoevremya.ru

Номерной фонд Казани составляет 8,2 тыс. единиц

На декабрь 2024 года в Казани функционировали 233 средства размещения разной категории: это 8 212 номеров и 17 217 мест. Средняя загрузка составила 62%. Снижение показателя связано с ремонтом части номеров перед саммитом БРИКС.

— Мы всегда говорим о необходимости проводить мероприятия в сезон низкой загрузки отелей ввиду того, что в высокий туристический сезон отели и так перегружены. Ярким примером положительного воздействия событийности на сферу гостеприимства стали «Игры будущего», которые проходили в феврале. Так, с 21 февраля по 3 марта средняя загрузка средств размещения составила 65% — выше на 30% показателя за аналогичный период 2023 года, — подчеркнула директор комитета по развитию туризма.

По итогам декабря была зафиксирована лучшая средняя загрузка для конца зимы — 51%.



Реальное время / realnoevremya.ru

В этом году в Казани планируется открытие трех новых средств размещения. В городе появятся отели «Миллениум Панорама» категории 4* и 5*, а также «Муниб» категории 4*. За счет этого номерной фонд Казани прирастет на 521 единицу (1042 места).



Галия Гарифуллина