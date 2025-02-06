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В Татарстане на трассе М-7 возведут четыре модульных надземных пешеходных перехода

10:22, 06.02.2025
В Татарстане на трассе М-7 возведут четыре модульных надземных пешеходных перехода
Фото: Максим Платонов

В этом году на трассе М-7 «Волга» в Татарстане запланировано строительство четырех модульных надземных пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Надземные переходы будут построены на следующих участках:

  • возле поселка Залесный-2 на 787-м километре;
  • в жилом массиве Щербаково на 808-м километре;
  • вблизи населенных пунктов Первое Мая на 841-м километре и Кулаево на 847-м километре.

Пресс-служба подчеркнула, что основным преимуществом модульной конструкции является высокая скорость возведения, при этом новые переходы полностью соответствуют всем нормативам и требованиям безопасности.

После завершения строительства надземных переходов планируется демонтаж существующих наземных пешеходных переходов, что снизит количество конфликтных ситуаций между автомобилями и пешеходами и повысит безопасность дорожного движения.

Напомним, что на трассе М-7 «Волга» в Татарстане, неподалеку от поселка Залесный-2, 7 февраля будет приостановлено движение транспорта. Это связано с проведением работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Анастасия Фартыгина

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