В Татарстане на трассе М-7 приостановят движение из-за установки пешеходного перехода

Фото: Динар Фатыхов

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане, неподалеку от поселка Залесный-2, 7 февраля будет приостановлено движение транспорта. Это связано с проведением работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Движение будет остановлено с 2:00 до 3:00 на 787-м километре трассы для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время выполнения строительных работ.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется соблюдать указания временных дорожных знаков и быть внимательными в данной зоне. После завершения работ движение возобновится в обычном режиме.

Также в ночь на 7 февраля на трассе М-7 «Волга» вблизи села Балыклы-Чукаево в Татарстане будет временно приостановлено движение транспорта. Движение будет ограничено с 1:00 до 2:00 на 884-м километре автомобильной дороги в направлении Уфы в связи с монтажом ферм габаритных ворот над проезжей частью.



Анастасия Фартыгина