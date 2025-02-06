В Оренбурге задержали закладчиков запрещенных веществ из Татарстана

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В Оренбурге задержаны два жителя Набережных Челнов, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Задержание произошло во дворе одного из жилых домов, где полицейские обнаружили у мужчин 66 свертков с синтетическим наркотиком, общий вес которых доходил до двух граммов каждый. Во время обысков в их квартире были найдены дополнительные пакеты с аналогичным веществом общей массой 410,75 грамма, а также весы и упаковочные материалы.

Как выяснили правоохранительные органы, задержанные работали на незаконный интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков. По предварительным данным, они ранее забрали крупную партию наркотиков из тайника в лесопарковой зоне и планировали расфасовать и продать часть товара в Оренбурге через тайники-закладки.

Оба мужчины ранее уже имели проблемы с законом за незаконное хранение наркотиков. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело, и следствие решило заключить их под стражу на период расследования.

Напомним, что в Якутии сотрудники ФСБ России задержали группу из 10 человек, подозреваемых в продаже наркотиков. Следствие установило, что один из задержанных, житель Татарстана 1993 года рождения, создал интернет-сайт для продажи наркотиков.

Анастасия Фартыгина