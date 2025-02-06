В Якутии разоблачили наркосеть с участием жителя Татарстана

Фото: Максим Платонов

В Якутии сотрудники ФСБ России задержали группу из 10 человек, подозреваемых в продаже наркотиков. Операция прошла успешно, в ходе обыска у злоумышленников было обнаружено более 5 кг запрещенных веществ и 30 млн рублей наличными. Об этом сообщили в «Вести Саха».

Следствие установило, что один из задержанных, житель Татарстана 1993 года рождения, создал интернет-сайт для продажи наркотиков.

Он привлек администратора из города Нерюнгри и восемь курьеров-закладчиков из различных регионов, включая Амурскую область, Москву и Московскую область. Основные продажи осуществлялись в Нерюнгри, Тынде, Казани, Забайкальском крае и Подмосковье.

При задержании у наркодельцов были изъяты не только наркотики, но и 450 доз психоактивных веществ, а также 10 млн рублей, хранившихся на криптовалютных счетах.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. В настоящее время все фигуранты дела находятся под стражей по решению суда.

Анастасия Фартыгина