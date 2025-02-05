Движение на трассе М-7 «Волга» в Татарстане будет временно приостановлено 7 февраля

В ночь на 7 февраля на трассе М-7 «Волга» вблизи села Балыклы-Чукаево в Татарстане будет временно приостановлено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Движение будет ограничено с 1.00 до 2.00 на 884-м километре автомобильной дороги в направлении Уфы в связи с монтажом ферм габаритных ворот над проезжей частью. Ограничение коснется всех транспортных средств.



В «Волго-Вятскуправтодоре» предупреждают, что время действия ограничения может быть скорректировано в зависимости от хода строительных работ и погодных условий.

Рената Валеева