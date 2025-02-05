Эксперт назвал основные вида мошенничества в социальных сетях

Это предложение поучаствовать в голосовании и попытки запугать проблемами с законом

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с RT назвал два основных вида мошенничества в социальных сетях. Первый — предложение поучаствовать в голосовании.

— Самая частая история — это «проголосуй за моего сына, друга, племянника, знакомого, меня в каком-нибудь голосовании». Злоумышленники просят ввести свой логин, пароль и даже код двухфакторной авторизации, после чего аккаунт перехватывается, — поделился Зыков.

Второй вид — запугивание пользователя возможными проблемами с законом. Смысл в том, что мошенник сообщает о проверке со стороны силовиков, а его собеседника подозревают в связях с Украиной. После этого злоумышленник переводит адресата уже на «правоохранителей».

— Они запугивают, присылают документы, в том числе заведенных «дел», с любыми штампами и текстом. Запугав и запутав мысли, человека «ведут» в банк, чтобы он снял деньги и перевел их на секретный счет. При этом просят его никому ничего не говорить, — подытожил эксперт.

Сегодня Центробанк предупредил граждан о появлении новой схемы мошенничества, использующей виртуальные образы банковских карт для снятия наличных в банкоматах. Для это не нужны физические карты. Согласно информации ЦБ, мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банка или других финансовых организаций, и сообщают о попытках несанкционированного доступа к их счетам. Под предлогом предотвращения хищения средств они убеждают жертву установить на телефон «мобильное приложение Центрального банка» (название может варьироваться) и запрещают пользоваться устройством во время установки.