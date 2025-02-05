ЦБ сообщил о новой схеме мошенничества с виртуальными банковскими картами

Фото: Михаил Захаров

Центробанк предупредил граждан о появлении новой схемы мошенничества, использующей виртуальные образы банковских карт для снятия наличных в банкоматах. Для это не нужны физические карты.

Согласно информации ЦБ, мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банка или других финансовых организаций, и сообщают о попытках несанкционированного доступа к их счетам. Под предлогом предотвращения хищения средств они убеждают жертву установить на телефон «мобильное приложение Центрального банка» (название может варьироваться) и запрещают пользоваться устройством во время установки.

После этого мошенники просят запустить установленное приложение, поднести банковскую карту к телефону и ввести код подтверждения из SMS-сообщения. На самом деле загруженное приложение является вредоносным и позволяет создать виртуальный образ банковской карты жертвы на телефоне злоумышленников.

Используя этот виртуальный образ, мошенники могут удаленно снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию NFC, прикладывая свой смартфон вместо физической карты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В связи с этим регулятор настоятельно рекомендует:

никогда не скачивать по просьбе незнакомых лиц какие-либо мобильные приложения или программы; не выполнять никаких действий в банковских и иных приложениях по указанию незнакомцев; не сообщать посторонним лицам личные и финансовые данные, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать.

ЦБ также советует в случае возникновения сомнений относительно сохранности средств на банковском счете немедленно связаться со своим банком по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.

Рената Валеева