В Татарстане два подростка получили по 5 лет за покушение на сбыт наркотиков

Фото: Динар Фатыхов

Два 16-летних несовершеннолетних были признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере и приговорены к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.

Следствие установило, что в сентябре 2024 года подростки через интернет получили координаты тайника более чем с 400 граммами наркотика, которые они намеревались распродать. Для удобства реализации они расфасовали его в 47 свертков, готовя «закладки» для потребителей.

Однако их действия были пресечены сотрудниками Следственного управления СКР по Татарстану и регионального МВД, которые задержали подростков в момент раскладки свертков.

Анастасия Фартыгина