Более 550 нарушений ПДД за год совершили несовершеннолетние в Казани

Фото: Максим Платонов

За 12 месяцев 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Казани составили 555 рапортов о нарушениях ПДД в отношении несовершеннолетних участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество нарушений совершили пешеходы — 295 случаев. Велосипедисты допустили 208 нарушений, а малолетние водители мотоциклов, скутеров и мопедов — 52.

В результате на профилактический учет в подразделения по делам несовершеннолетних поставлено 46 детей-нарушителей ПДД.

За 12 месяцев прошлого года на дорогах Казани зарегистрировано 145 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 146 детей получили ранения и увечья, а двое погибли.

Рената Валеева