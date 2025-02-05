Власти Казани разработали план празднования 9 Мая, в нем указан салют и «Бессмертный полк»
Исполком Казани разработал постановление с планом мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно ему, основные торжества пройдут на следующих площадках:
- площадь Тысячелетия;
- парк Победы;
- парки и скверы Казани (по отдельному плану);
- площадь Первого Мая;
- улица Баумана;
- привокзальная площадь Казань-2 (ул. Воровского, 33)
В плане указано, что праздничный салют запланирован на 9 Мая. Напомним, что в 2024 году салют был отменен из соображений безопасности, связанных с массовым скоплением людей.
Также в плане обозначено проведение акции «Бессмертный полк». Однако решение о формате проведения — очном или заочном — будет принято позднее ответственными лицами. В прошлом году «Бессмертный полк» также не проводился в очном формате.
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