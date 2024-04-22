«Мы воздержимся от проведения «Бессмертного полка»: мэр Казани об отмене шествия

Фото: Динар Фатыхов

В целях безопасности в этом году в Татарстане отменили привычное шествие «Бессмертного полка». Об этом на еженедельном совещании исполкома Казани заявил мэр города Ильсур Метшин.

— По соображениям безопасности мы воздержимся от проведения «Бессмертного полка». Но достойно отметим великую дату Победы, — заявил он.

Напомним, Казань активно готовится к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для ветеранов запланированы концерты, памятные мероприятия и другие события. Всего программа празднования Дня Победы в Казани включает порядка 130 событий.

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Рената Валеева