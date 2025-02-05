В России предложили снизить возраст уголовной ответственности за наркоторговлю

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следкома Александр Бастрыкин выступил с инициативой о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом он заявил на заседании расширенной коллегии ведомства, пишет ТАСС.

— Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, — подчеркнул Бастрыкин.



Также, напомним, Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года.

Рената Валеева