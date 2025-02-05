Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин выступил с инициативой о запрете продажи любых алкогольных напитков, включая пиво, лицам, не достигшим 21 года. Об этом пишет ТАСС.

— Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста, — заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии ведомства.

Два дня назад президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.

Рената Валеева