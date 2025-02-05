Алиханов: первые самолеты Ту-214 поступят в эксплуатацию в 2025 году

Первые самолеты Ту-214 будут поставлены в этом году в соответствии с утвержденными планами комплексной программы развития авиапромышленности России. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

— В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе, — цитирует его ТАСС.

Напомним, 8 января на Казанском авиазаводе состоялся первый полет обновленной версии самолета Ту-214. Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявлял о необходимости ускорения массового производства отечественных самолетов, в том числе Ту-214.

Рената Валеева