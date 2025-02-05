В Казани обвиняемого в смертельном нападении собак на женщину освободили от домашнего ареста

Фото: Руслан Ишмухаметов

Как стало известно «Реальному времени», сегодня Советский райсуд Казани заменил домашний арест запретом определенных действий 76-летнему директору промбазы в Самосырово Иосифу Лифшицу. По версии СК, его прикормленные собаки 9 ноября 2024 года загрызли женщину.

На заседании суда следователь ходатайствовал о дальнейшем продлении меры пресечения для обвиняемого в оказании небезопасных услуг по охране объекта с тяжкими последствиями. Лифшиц и его адвокат возражали, и суд посчитал возможным смягчить меру пресечения пожилому фигуранту.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Первоначально Иосифа Лифшица подозревали в причинении смерти по неосторожности, но позже квалифицировали его действия, как оказание небезопасных услуг по охране объекта с тяжкими последствиями. Вину и в том, и в другом преступлении обвиняемый отрицает. По его версии, стая на его базе образовалась из некогда брошенных на улице щенков и проблем жителям Самосырово не доставляла. По мнению директора промбазы, работники службы отлова «Зооцентр» говорят неправду о якобы неоднократных выездах на его базу.

На старте преследования Лифшица выяснилось — СК возбудил дело о халатности в отношении неустановленных должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за отловом бродячих собак.

Подробности дела — в материале «Реального времени».