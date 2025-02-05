Эксперт высказался о возможном возвращении россиян на турниры по армспорту

Фото: Сергей Манаков

Известный российский тренер по армрестлингу Радик Камалов прокомментировал ситуацию с возможным возвращением россиян на международные турниры по армспорту. По его словам, идут разговоры о приглашении спортсменов из России на чемпионат мира.

— В позапрошлом году нам разрешили вернуться под нейтральным флагом, но федерация армрестлинга России приняла волевое решение отказаться. Наша сторона сказала, что будем выступать только под своим флагом и гимном. Но сейчас идут разговоры о возвращении к чемпионату мира в 2025 году. Так что появилась дополнительная мотивация для всех: усиленнее готовиться, чтобы отобраться в России на чемпионат мира, — заявил Камалов в интервью «Реальному времени».

предоставлено Радиком Камаловым

Федерация армрестлинга России ранее отказывалась отправлять российских спортсменов на международные турниры для участия без флага и гимна в качестве нейтральных атлетов. Россияне пропустили чемпионат мира, который проходил с 30 сентября по 6 октября в Греции.



Радик Камалов — тренер из Чистополя, воспитавший множество чемпионов мира и Европы. Третий год подряд уроженца Татарстана признают лучшим тренером России по армрестлингу.

Полностью интервью с Радиком Камаловым можно прочитать в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин