Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил, почему не удивлен разгрому СКА

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин не считает удивительной победу казанской команды над СКА в Санкт-Петербурге со счетом 8:3. Казанцы забросили шесть голов уже в первом периоде встречи.

По словам Гатиятулина, «Ак Барс» с прошлого лета тренирует хоккей, показанный в матче против СКА.

— Верил ли счету 6:1? А почему я должен был не верить? Мы с лета готовимся, тренируем хоккей, в который играли сегодня в первом периоде. С реализацией сегодня было хорошо. У нас был опыт игры со СКА в Казани, и потому понимали, что с таким соперником нужно играть все 60 минут с полной концентрацией. Второй период показал, что соперник прибавил, игра выровнялась, и важно было не дать сопернику поймать кураж. Считаю, у нас это получилось, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» разгромил в Санкт-Петербурге СКА со счетом 8:3. После первого периода казанцы вели 6:1, а последнюю, восьмую шайбу забросили в пустые ворота в концовке встречи. В ноябре «барсы» обыграли СКА в овертайме 3:2, тогда питерцы отыгрались в Казани с 0:2 и смогли перевести игру в дополнительное время.



После победы «Ак Барс» поднялся на второе место в Восточной конференции с 70 очками. Столько же у «Автомобилиста», но команда из Екатеринбурга уступает казанцам по дополнительным показателям. На один балл меньше у «Салавата Юлаева», занимающего четвертую строчку на Востоке.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 февраля с «Автомобилистом» в Казани в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин