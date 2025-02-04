«Ак Барс» разгромил СКА в Санкт-Петербурге, с 11 забитыми голами

«Ак Барс» разгромил СКА в Санкт-Петербурге со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина забросила шесть шайб в первом периоде встречи.



В составе «Ак Барса» хет-трик оформил Артем Галимов, еще по разу отличились Семен Терехов, Алексей Пустозеров, Семен Кошелев, Никита Лямкин и Артур Бровкин. У СКА дважды забил Захар Бардаков, еще один гол в активе Валентина Зыкова.

Первую шайбу в матче «Ак Барс» забросил на 25-й секунде игры.

«Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл питерскую команду в чемпионате. В ноябре казанцы победили в овертайме со счетом 3:2 в столице Татарстана.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 февраля в Казани с «Автомобилистом» в 19:00 по московскому времени.

СКА — «Ак Барс» — 3:8 (1:6, 1:1, 1:1)

Голы:

0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин, 00:25)

0:2 Галимов (06:34)

0:3 Пустозеров (Яруллин, Кошелев, 09:27)

1:3 Зыков (Бардаков, Никишин, 12:30)

1:4 Галимов (Коршков, Барабанов, 14:12)

1:5 Лямкин (Коршков, Галимов, 16:52)

1:6 Галимов (Барабанов, 19:05)

1:7 Кошелев (Семенов, 23:59, 4х5)

2:7 Бардаков (Зыков, Никишин, 27:51)

3:7 Бардаков (Демидов, Никишин, 41:44)

3:8 Бровкин (в пустые ворота)

Зульфат Шафигуллин