Центробанк: устойчивого замедления роста цен пока не наблюдается

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Центробанк России отмечает отсутствие признаков устойчивого замедления роста цен, несмотря на влияние разовых факторов на динамику цен в начале января. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

— В начале января рост цен остался высоким. Хотя значительное влияние на динамику цен оказали разовые факторы, признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют, — констатируют аналитики регулятора.

В документе подчеркивается, что все больший вклад в высокие темпы роста цен вносят устойчивые компоненты. «На фоне высокой потребительской активности влияние факторов на стороне спроса за осенние месяцы усилилось. Это указывает на необходимость поддержания жестких ДКУ (денежно-кредитных условий) продолжительное время для снижения инфляции», — говорится в бюллетене.

Годовая инфляция в России продолжит расти в начале 2025 года и, по прогнозам Банка России, достигнет пика в апреле.

Рената Валеева