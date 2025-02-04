«Ак Барс» назвал состав на игру против СКА

Фото: Динар Фатыхов

Стал известен состав «Ак Барса» на матч со СКА в Санкт-Петербурге в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина не проигрывает три игры подряд.

Вновь вне заявки остался нападающий «Ак Барса» Ник Петан. Вместо него в первом звене сыграет Семен Терехов. Единственное изменение — ворота «Ак Барса» с первых минут будет защищать Тимур Билялов.

У СКА в первой паре защитников сыграет Дмитрий Юдин, в декабре перебравшийся в Санкт-Петербург из «Ак Барса». Также в заявку попал уроженец Татарстана молодой нападающий Амир Нугманов.

В прямом эфире матч из Санкт-Петербурга покажет телеканал ТНВ в 19:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин