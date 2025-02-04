Иннополис планирует увеличить сумму налоговых отчислений до 10 млрд рублей

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков подвел итоги деятельности города за 2024 год, отметив значительный экономический рост. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней увеличилась на 22% и достигла 9,4 млрд рублей, а в планах на 2025 год — превысить отметку в 10 млрд рублей.

Объем инвестиций в инфраструктуру города за 2024 год вырос на 7 млрд рублей и достиг 31 млрд рублей.

Ранее Вандюков сообщил, что в 2024 году Иннополис посетили 150 тысяч гостей.



Рената Валеева