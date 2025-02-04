Иннополис в прошлом году посетило около 150 тыс. гостей

В 2024 году Иннополис посетили 150 тысяч гостей. Об этом сообщил мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков, отмечая вклад города в продвижение науки и технологий.

— Каждый год в Иннополис приезжает все больше туристов, в 2024 году нас посетили 150 тыс. гостей. Город дает возможность заглянуть в будущее, влюбиться в науку и технологии, — считает Вандюков.

Напомним, по итогам прошлого года Казань посетили 4,5 млн туристов — это на 12,5% больше, чем в 2023-м. Большая часть гостей — 3,3 млн человек, или 73,6%, — приехали из регионов России (+8,6% к 2023 году). Остаются в городе с ночевкой 2,4 млн человек, а менее чем на сутки приезжают 900 тыс. экскурсантов.

Рената Валеева