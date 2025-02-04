Локомотивное депо в Татарстане получит статус объекта культурного наследия
Здание локомотивного депо в Агрызе получит статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
Депо было возведено в 1914—1919 годах, одновременно строилась железная дорога Агрыз — Ижевск — Воткинск и Казань — Екатеринбург, которая была необходима для обеспечения связи с оружейными заводами Урала.
Объект находится под государственной охраной с 1 января 2002 года.
Накануне стало известно, что в столице Татарстана завершилась реставрация исторического особняка XIX века — Дома Богословской — Челышевой, расположенного на улице Карла Маркса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.