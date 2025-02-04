Локомотивное депо в Татарстане получит статус объекта культурного наследия

Фото: Максим Платонов

Здание локомотивного депо в Агрызе получит статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Депо было возведено в 1914—1919 годах, одновременно строилась железная дорога Агрыз — Ижевск — Воткинск и Казань — Екатеринбург, которая была необходима для обеспечения связи с оружейными заводами Урала.

Объект находится под государственной охраной с 1 января 2002 года.

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Рената Валеева