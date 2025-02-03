В Казани отреставрирован исторический особняк XIX века — Дом Богословской — Челышевой

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В столице Татарстана завершилась реставрация исторического особняка XIX века — Дома Богословской — Челышевой, расположенного на улице Карла Маркса. После масштабных восстановительных работ объект культурного наследия вернул свой первоначальный облик и уникальные архитектурные детали, сообщает мэрия Казани.

Особняк в стиле эклектики был построен в 1871 году по проекту архитектора Шмакова на месте старого каменного дома и деревянного флигеля. Здание нуждалось в серьезной реставрации.

В ходе работ специалисты отремонтировали крышу, заменив водосточные трубы, укрепили и восстановили кирпичную кладку стен, провели комплексную гидрозащиту и гидроизоляцию. Фасады здания были отреставрированы с воссозданием декоративных элементов, а также были восстановлены утраченные столярные дверные и оконные заполнения и входные группы. Особое внимание было уделено сохранению уникальных архитектурных деталей и элементов декора.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Теперь фасад здания украшают сандрики с растительными элементами, а его центр венчает ступенчатый аттик. Оконные проемы обрамлены резными наличниками, а дверные имеют декоративные порталы и пилястры. Внутри дома сохранились оригинальные элементы интерьера — подлинные паркетные полы и изразцовые печи.

Изначально особняк принадлежал Надежде Богословской, жене статского советника Эдуарда Эверсмана. В 1885 году владелицей дома стала Мария Челышева, известная благодаря производству собственного кирпича. В начале XX века дом был национализирован и использовался для административных нужд. В 2000-х годах к зданию были пристроены дополнительные помещения, которые значительно исказили его исторический облик.

Рената Валеева