От театра кукол «Экият» требуют по 10 тыс. рублей за каждый показ спектакля «Су анасы»
Сегодня в Казани прошло первое судебное заседание по иску ООО «Национальные игрушки» к театру кукол «Экият»
УФАС не стали привлекать к разбирательству между театром кукол «Экият» и компанией «Национальные игрушки», которая предъявила иск за использование наименования «Су анасы». По данным «Реального времени», речь идет о взыскании 10 тыс. рублей за каждый спектакль, в названии которого есть этот сказочный персонаж татарского фольклора. Подробнее — в материале издания.
Суд отказал театру кукол «Экият» в привлечении к спору УФАС
Первое судебное заседание по иску ООО «Национальные игрушки» к театру кукол «Экият» было посвящено рассмотрению ходатайства культурного учреждения. Юрист-консультант театра Олеся Зиннатуллина попросила привлечь к делу Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). «Это может повлиять на то решение, которое вынесет государственный орган», — указала она.
В свою очередь представитель истца Елена Питиримова выступила против ходатайства. Предметы рассмотрения спора в суде и в антимонопольной службе отличаются, заявила она:
— Здесь мы рассматриваем нарушение прав исключительно на товарный знак. В антимонопольной службе рассматривается проверка действий ООО «Национальные игрушки» на соответствие антимонопольному законодательству.
По ее словам, даже если в будущем охрана товарного знака будет отменена, это не отменит нарушений, уже совершенных 1 сентября, 27 октября. Согласно афише театра кукол, в эти дни в учреждении проходили спектакли «Су анасы».
Суд отказал в ходатайстве, однако решил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц Министерство культуры Татарстана и Татарское агентство интеллектуальной собственности. Следующее заседание назначили на 4 марта. В рассмотрении дела в антимонопольной службе примут участие и Минкульт Татарстана, и Роспатент, сообщила Зиннатуллина. Запросы о том, насколько известно произведение «Су анасы», сделают в разные инстанции, включая архивы и библиотеки.
О том, что «Национальные игрушки» запатентовали словосочетание «Су анасы» («Водяная»), как и имена других героев татарских сказок, стало известно в октябре прошлого года. По данным источников «Реального времени», суть претензии в том, что компания требует от «Экията» 10 тыс. рублей за каждый показ спектакля о водяной.
«Мы уверены, что победа будет на нашей стороне»
Напомним, в январе Арбитражный суд Татарстана вынес решение еще по одному патентному спору: тогда «Национальные игрушки» подали иск о взыскании компенсации с другой местной компании, «Казанских подарков», за реализацию статуэток с надписью «Шурале». Требование удовлетворили частично: ответчика обязали выплатить 10% от запрашиваемой суммы, а вещественное доказательство по делу уничтожить после вступления решения суда в законную силу.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на фоне разгоревшегося скандала о «патентном тролле» говорила: выплачивать затребованные «Национальными игрушками» деньги театр не собирается. При необходимости учреждение готово судиться. Попытку заработать на национальном достоянии Аюпова сравнила с «потребительским экстремизмом».
— Практика такая есть, мы ее изучили с нашими юристами. Мы уверены, что победа будет на нашей стороне, — заверила министр культуры.
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов направлял депутатский запрос в Минэкономразвития России. Из ответов за подписями первого замминистра ведомства Максима Колесникова и руководителя Роспатента Юрия Зубова следовало: «согласно п. 4 ст. 1483 ГК РФ, не допускается госрегистрация в качестве товарных знаков... особо ценных объектов культурного наследия». Кроме того, говорилось, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований п. 4 ст. 1483 ГК РФ.
Позже депутат направил обращение по поводу регистрации товарных знаков на имена героев татарских сказок прокурору Татарстана Альберту Суяргулову. Фаррахов попросил провести проверку действий компании на соответствие положениям Гражданского кодекса России и другим нормативно-правовым актам.
— Но вместе с тем я считаю, что необходимо и в федеральное законодательство вносить изменения. <...> Те эксперты, которые принимают эти решения и рекомендуют специальной комиссии регистрировать [патенты], могут не знать о существовании тех или иных фольклорных, знаковых персонажей для регионов. В связи с этим я инициировал обсуждение этого вопроса. Мы уже один раз встречались с экспертами на федеральном уровне, и этот вопрос будем прорабатывать и обсуждать совместно с Советом Федерации, — обещал Фаррахов в разговоре с «Реальным временем».
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