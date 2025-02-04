От театра кукол «Экият» требуют по 10 тыс. рублей за каждый показ спектакля «Су анасы»

Сегодня в Казани прошло первое судебное заседание по иску ООО «Национальные игрушки» к театру кукол «Экият»

Фото: Реальное время

УФАС не стали привлекать к разбирательству между театром кукол «Экият» и компанией «Национальные игрушки», которая предъявила иск за использование наименования «Су анасы». По данным «Реального времени», речь идет о взыскании 10 тыс. рублей за каждый спектакль, в названии которого есть этот сказочный персонаж татарского фольклора. Подробнее — в материале издания.

Суд отказал театру кукол «Экият» в привлечении к спору УФАС

Первое судебное заседание по иску ООО «Национальные игрушки» к театру кукол «Экият» было посвящено рассмотрению ходатайства культурного учреждения. Юрист-консультант театра Олеся Зиннатуллина попросила привлечь к делу Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). «Это может повлиять на то решение, которое вынесет государственный орган», — указала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь представитель истца Елена Питиримова выступила против ходатайства. Предметы рассмотрения спора в суде и в антимонопольной службе отличаются, заявила она:

— Здесь мы рассматриваем нарушение прав исключительно на товарный знак. В антимонопольной службе рассматривается проверка действий ООО «Национальные игрушки» на соответствие антимонопольному законодательству.

По ее словам, даже если в будущем охрана товарного знака будет отменена, это не отменит нарушений, уже совершенных 1 сентября, 27 октября. Согласно афише театра кукол, в эти дни в учреждении проходили спектакли «Су анасы».

Суд отказал в ходатайстве, однако решил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц Министерство культуры Татарстана и Татарское агентство интеллектуальной собственности. Следующее заседание назначили на 4 марта. В рассмотрении дела в антимонопольной службе примут участие и Минкульт Татарстана, и Роспатент, сообщила Зиннатуллина. Запросы о том, насколько известно произведение «Су анасы», сделают в разные инстанции, включая архивы и библиотеки.

О том, что «Национальные игрушки» запатентовали словосочетание «Су анасы» («Водяная»), как и имена других героев татарских сказок, стало известно в октябре прошлого года. По данным источников «Реального времени», суть претензии в том, что компания требует от «Экията» 10 тыс. рублей за каждый показ спектакля о водяной.

«Мы уверены, что победа будет на нашей стороне»

Напомним, в январе Арбитражный суд Татарстана вынес решение еще по одному патентному спору: тогда «Национальные игрушки» подали иск о взыскании компенсации с другой местной компании, «Казанских подарков», за реализацию статуэток с надписью «Шурале». Требование удовлетворили частично: ответчика обязали выплатить 10% от запрашиваемой суммы, а вещественное доказательство по делу уничтожить после вступления решения суда в законную силу.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на фоне разгоревшегося скандала о «патентном тролле» говорила: выплачивать затребованные «Национальными игрушками» деньги театр не собирается. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на фоне разгоревшегося скандала о «патентном тролле» говорила: выплачивать затребованные «Национальными игрушками» деньги театр не собирается. При необходимости учреждение готово судиться. Попытку заработать на национальном достоянии Аюпова сравнила с «потребительским экстремизмом».

— Практика такая есть, мы ее изучили с нашими юристами. Мы уверены, что победа будет на нашей стороне, — заверила министр культуры.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов направлял депутатский запрос в Минэкономразвития России. Из ответов за подписями первого замминистра ведомства Максима Колесникова и руководителя Роспатента Юрия Зубова следовало: «согласно п. 4 ст. 1483 ГК РФ, не допускается госрегистрация в качестве товарных знаков... особо ценных объектов культурного наследия». Кроме того, говорилось, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований п. 4 ст. 1483 ГК РФ.



«Этот вопрос будем прорабатывать и обсуждать совместно с Советом Федерации», — обещал депутат Госдумы Айрат Фаррахов, обсуждая запатентованных татарских героев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Позже депутат направил обращение по поводу регистрации товарных знаков на имена героев татарских сказок прокурору Татарстана Альберту Суяргулову. Фаррахов попросил провести проверку действий компании на соответствие положениям Гражданского кодекса России и другим нормативно-правовым актам.

— Но вместе с тем я считаю, что необходимо и в федеральное законодательство вносить изменения. <...> Те эксперты, которые принимают эти решения и рекомендуют специальной комиссии регистрировать [патенты], могут не знать о существовании тех или иных фольклорных, знаковых персонажей для регионов. В связи с этим я инициировал обсуждение этого вопроса. Мы уже один раз встречались с экспертами на федеральном уровне, и этот вопрос будем прорабатывать и обсуждать совместно с Советом Федерации, — обещал Фаррахов в разговоре с «Реальным временем».

Галия Гарифуллина