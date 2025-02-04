В Зеленодольске автоинспекторы открыли огонь по автомобилю пьяного водителя

Фото: Мария Зверева

В Зеленодольске сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания 24-летнего нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от преследования. Автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого вел себя неадекватно на дороге, отметили в МВД по Татарстану.

Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. К преследованию присоединились наряды вневедомственной охраны. После неоднократных предупреждений через громкоговорители инспектор произвел два предупредительных выстрела, а затем прицельные выстрелы по автомобилю. В итоге автомобиль был заблокирован на парковке у городского кладбища.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За рулем находился 24-летний житель п.г.т. Нижние Вязовые, который имел признаки опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель не имеет прав и ранее уже привлекался к ответственности за отказ от освидетельствования (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ).

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по многочисленным статьям КоАП РФ, включая нарушение правил установки номеров, управление транспортным средством без прав, нарушение правил расположения на дороге, невыполнение требования об остановке, отказ от медосвидетельствования, невыполнение обязанностей при ДТП и неповиновение сотруднику полиции.

Подобная ситуация произошла в Набережных Челнах. За рулем оказался 30-летний житель Муслюмовского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Рената Валеева