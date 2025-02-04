В Набережных Челнах в ходе погони с применением оружия задержали пьяного водителя

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане полицейские задержали нетрезвого водителя после погони с применением табельного оружия. Инцидент произошел в ночь на 4 февраля во время патрулирования улиц города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на иномарку, которая двигалась с явными признаками вождения в нетрезвом состоянии, виляя по проезжей части. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться, увеличив скорость. Это привело к началу погони.

Во время преследования лихач неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. В связи с этим сотрудники полиции приняли решение применить табельное оружие. Согласно федеральному закону «О полиции», один из автоинспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. Это позволило остановить машину.

За рулем оказался 30-летний житель Муслюмовского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер зафиксировал 0,729 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В отношении него оформлено 16 административных протоколов, включая нарушения за управление в нетрезвом состоянии, превышение тонировки, проезд на красный сигнал светофора, езду по встречной полосе и отсутствие полиса ОСАГО.

Анастасия Фартыгина