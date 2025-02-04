Ярощук назвал главную задачу «КОС-Синтеза» на регулярный чемпионат

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Основная задача «КОС-Синтеза» в регулярном чемпионате России по водному поло — занять первое место в турнирной таблице. Об этом сообщил главный тренер казанской команды Евгений Ярощук.

— Мы в каждом матче нацелены только на максимально качественную игру и победу. Промежуточная задача в регулярном чемпионате неизменна: занять первое место, чтобы получить преимущество своей площадки в плей-офф, — сказал Ярощук.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«КОС-Синтез» лидирует в турнирной таблице чемпионата России по водному поло с 54 очками. Идущее вторым астраханское «Динамо» отстает от казанцев на девять баллов. Тройку лучших с 34 очками замыкает волгоградский «Спартак».

«КОС-Синтез» выступает в текущем сезоне в ранге действующего чемпиона России.

Зульфат Шафигуллин