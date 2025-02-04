Инсайдер Гурцкая: Карпин покинет «Ростов» по окончании сезона

Фото: Динар Фатыхов

Нынешний сезон станет последним для Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Об этом заявил футбольный агент и инсайдер Тимур Гурцкая.

По его словам, Карпин хочет работать с командой, которая борется за чемпионство.

— Это не инсайд никакой. Просто прогноз. Что у Валеры последние 12 туров в «Ростове». Думаю, что из «Ростова» он уйдет. Потому что это, действительно, накопленная усталость. Смотрю со стороны, Валера хочет поработать в команде, которая за что-то боролась бы гарантированно, не случайно. Он на пике своей тренерской формы, в идеальном возрасте, — сказал Гурцкая в выпуске шоу «Это футбол, брат».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Карпин возглавляет «Ростов» с перерывами с декабря 2017 года. До этого тренер работал в московском «Спартаке», армавирском «Торпедо» и «Мальорке» из Испании. Также с 2021 года Карпин является главным тренером сборной России по футболу.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на 13 очков.

Зульфат Шафигуллин