Инсайдер Гурцкая: Карпин покинет «Ростов» по окончании сезона
Нынешний сезон станет последним для Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Об этом заявил футбольный агент и инсайдер Тимур Гурцкая.
По его словам, Карпин хочет работать с командой, которая борется за чемпионство.
— Это не инсайд никакой. Просто прогноз. Что у Валеры последние 12 туров в «Ростове». Думаю, что из «Ростова» он уйдет. Потому что это, действительно, накопленная усталость. Смотрю со стороны, Валера хочет поработать в команде, которая за что-то боролась бы гарантированно, не случайно. Он на пике своей тренерской формы, в идеальном возрасте, — сказал Гурцкая в выпуске шоу «Это футбол, брат».
Карпин возглавляет «Ростов» с перерывами с декабря 2017 года. До этого тренер работал в московском «Спартаке», армавирском «Торпедо» и «Мальорке» из Испании. Также с 2021 года Карпин является главным тренером сборной России по футболу.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на 13 очков.
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