«Жадность сработала»: как потерпевшая из Finiko вкладывала декретные и теперь требует упущенную выгоду

Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский суд Казани возобновил допрос потерпевших по делу Finiko. В данный момент показания дает жительница Пестрецов, потерявшая в проекте, согласно обвинению, 177,5 тысячи рублей, — передает с заседания журналист «Реального времени».

43-летняя Алсу Габдулхаева (ранее — Шамсутдинова) рассказала, что была вкладчицей «проекта автоматической генерации прибыли» с марта по август 2021 года, вкладывала личные сбережения, включая декретные выплаты 2016 и 2019 годов, а также — пособия на детей. Пока не удалила аккаунты в Finiko и на криптобирже Binance. Говорит — сделала это на эмоциях, сначала не смогла вывести средства с платформы, потом узнала о возбуждении дела и сама написала заявление в МВД.

С 2020 года является безработной, ухаживает за детьми.

На вопросы защиты — осуществляла ли потерпевшая вывод доходов за время участия в Finiko — ответ был отрицательным. «Видимо, жадность сработала. У меня была цель — до 3 тысяч цифронов [накопить], и я не стала выводить».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В процессе выяснилось — в проекте Габдулхаева регистрировалась по реферальной ссылке жены своего брата Евгении Дворянкиной, у которой не было «звездного» статуса в Finiko. Сама же потерпевшая помогла в регистрации еще одного человека, за что получила бонус в 15 цифронов. С ее слов, этого вкладчика ей практически навязала все та же Дворянкина. На момент удаления аккаунта на счету Габдулхаевой оставались более 2,4 тысячи цифронов. Сейчас она требует вернуть ей вложенное в размере 177,5 тысячи рублей.

При этом сегодня Алсу Габдулхаева заявила иск на общую сумму 356 тысяч рублей с лишним. Проценты в нем не указываются, однако потерпевшая выставила счет за моральные страдания в 100 тысяч рублей и еще в 79 тысяч рублей она оценила упущенную выгоду. Последнее удивило защитников. «В уголовном праве нет такого понятия «упущенная выгода», — заметил адвокат Максимов.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Допрос одной потерпевшей растянулся на пару часов. Выяснилось, что из числа подсудимых она заочно знакома с Кириллом Дорониным, но при принятии решении больше руководствовалась словами риелтора-блогера Лилии Нуриевой (уже получившей реальный срок «10-й» финикийской звезде, — прим.ред.).

Напомним, до суда уголовное дело Finiko шло 3,5 года с лишним. Уголовный состав в деятельности тысячи офисов криптопроекта еще в декабре 2020-го усмотрели в МВД Татарстана — по статье 172.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за организацию и привлечение средств граждан с выплатами дивидендов старым вкладчикам за счет новых, в отсутствие реальной инвестиционной деятельности. Максимальное наказание за это преступление — 6 лет колонии. Впрочем, никого из «финикийцев» по этой статье сейчас не обвиняют. В суд дело пришло по жестким статьям УК РФ — 210-й (организация деятельности преступного сообщества и участие в нем) и 159-й (мошенничество в особо крупном размере).

По версии обвинения, создатели ОПС — Кирилл Доронин, беглые Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». При этом часть материалов по объявленным в международный и федеральный розыск фигурантам выделена в отдельное производство. Вменяемый подсудимым ущерб составляет 209 млн рублей. На старте процесса все фигуранты назвали свое обвинение непонятным и вину отрицали.

Полностью признавшая вину Нуриева получила 4,5 года колонии общего режима.