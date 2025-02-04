Казанская компания «Звезда» приобрела акции Зеленодольского завода им. Горького
Казанская компания «Звезда», связанная с холдингом «Ак Барс», стала единственным участником аукциона по продаже 5,6% акций АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького».
- Госдоля была выставлена Росимуществом на торги еще в прошлом году с начальной ценой в 332 млн рублей.
Однако после снижения стоимости до 307 млн рублей в январе пакет акций был продан за 153,5 млн рублей, что вдвое меньше первоначальной оценки. Подробнее — в материале «Реального времени».
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