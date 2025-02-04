Китай начал антимонопольное расследование против Google

Фото: Александра Шарафиева

Государственное управление по регулированию рынка Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Google. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В официальном заявлении ведомства сообщается, что Google подозревается в нарушении антимонопольного законодательства страны. Информация о конкретных нарушениях на данный момент отсутствует, однако расследование предполагает тщательную проверку действий компании на рынке.

Шаг китайских властей подчеркивает возрастающий контроль над зарубежными технологическими компаниями, работающими на китайском рынке, в условиях жесткой конкуренции и роста напряженности в секторе технологий.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщил Белый дом.



Анастасия Фартыгина