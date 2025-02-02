США ввели пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Фото: Татьяна Демина

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщил Белый дом.



— Президент Трамп вводит 25-процентную пошлину на канадские товары и 10-процентную пошлину на канадские энергоресурсы до тех пор, пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ, — говорится в сообщении.

Белый дом также объявил введение пошлин на товары из Мексики в размере 25% и на товары из КНР — 10%.

Пошлины в отношении Канады вступят в силу 4 февраля. Если товары погрузили на судно в порту или они находились в пути на конечном виде транспорта перед въездом в США 1 февраля, то они не подлежат обложению дополнительной пошлиной, — добавили в администрации.



Президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения ввести новые пошлины против Мексики, Канады и Китая в пятницу, 31 января.

Елизавета Пуншева