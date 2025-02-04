В Казани произошло ДТП с участием трех авто: двух водителей госпитализировали

Фото: Динар Фатыхов

На улице Тэцевской в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого двое водителей были госпитализированы с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Водитель Kia Sportage, следуя со стороны улицы Химической, выехал на встречную полосу в нарушение требований ПДД и столкнулся с автомобилем Kia Sorento, которым управлял 40-летний мужчина, движущийся во встречном направлении.

От удара Kia Sorento отбросило на автомобиль Cherry Tiggo, за рулем которого находился 39-летний водитель, следовавший сзади. Госавтоинспекция начала административное расследование по факту происшествия и составила протокол об административном правонарушении.



Анастасия Фартыгина