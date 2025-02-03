Татарстан вошел в число лидеров по производству сельхозпродукции в 2024 году

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В 2024 году Татарстан вошел в число лидеров по объему производства сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Объем валовой продукции сельского хозяйства Татарстана в прошлом году составил более 341,3 млрд рублей, что значительно превышает показатели предыдущего года. Производство продукции животноводства достигло 181 млрд рублей, а растениеводства — более 159 млрд рублей. Это на 22,3% больше, чем в 2023 году.

Помимо этого, Татарстан по итогам 2024 года стал лидером в рейтинге цифровой трансформации и инноваций в АПК.

Рената Валеева