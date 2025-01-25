Татарстан стал лидером цифровизации агропромышленного комплекса

Фото: Максим Платонов

На совещании в Доме правительства Татарстана заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства Марат Зяббаров доложил о внедрении цифровых технологий в агропромышленном комплексе республики. Об этом сообщили на сайте раиса республики

Глава республики Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан по итогам 2024 года стал лидером в рейтинге цифровой трансформации и инноваций в АПК.

В 2024 году была модернизирована Государственная информационная система Минсельхозпрода, что увеличило эффективность сбора данных в три раза и улучшило контроль за использованием сельскохозяйственных земель. Кроме того, организованы курсы повышения квалификации по цифровизации для представителей 97 хозяйств, что способствовало активному внедрению цифровых решений на предприятиях.

В 2025 году Татарстан планирует развитие ряда новых инициатив, включая создание сети из 102 метеостанций для повышения точности прогнозирования погодных условий и внедрение модуля «Цифровой паспорт животного», который будет собирать более 100 показателей по каждому животному. Эти мероприятия призваны повысить продуктивность скота и сократить затраты на лечение животных.



Напомним, что Зяббаров также объявил о планах по созданию современного агротехнологического университета, который будет готовить высококвалифицированные кадры для АПК республики.



Анастасия Фартыгина