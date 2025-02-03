В Набережных Челнах пьяный водитель Mercedes устроил погоню со стрельбой

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах сотрудники ДПС задержали водителя Mercedes-Benz, устроившего погоню с применением табельного оружия. Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, автомобиль был замечен патрульными во время дежурства — он «вилял» по дороге.

Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, увеличив скорость. Началась погоня, в ходе которой лихач неоднократно нарушал правила дорожного движения, проезжая на запрещающие сигналы светофора и выезжая на встречную полосу, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. В связи с этим инспекторы приняли решение о применении табельного оружия.

Согласно сообщению МВД, один из госавтоинспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля, что позволило остановить нарушителя.

Реальное время / realnoevremya.ru

За рулем Mercedes-Benz находился 30-летний житель Муслюмовского района. Алкотестер показал содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе в размере 0,729 мг/л, что свидетельствует об алкогольном опьянении.

В отношении задержанного составлено 16 административных протоколов, включая управление автомобилем в состоянии опьянения, превышенную тонировку, проезд на запрещающий сигнал светофора, езду по встречной полосе, невыполнение требования об остановке и отсутствие полиса ОСАГО.

Напомним, ночью 1 февраля автомобилист 1999 года рождения на арендованной машине BelgeeX 50 попытался скрыться от экипажа ДПС. Позже он не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок.



Рената Валеева