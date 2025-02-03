Президент России подписал закон о бесплатных помещениях для транспортных прокуроров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает субъекты транспортной инфраструктуры предоставлять на безвозмездной основе помещения органам прокуратуры. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
- Это касается железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также метрополитенов. Эти ресурсы необходимы для осуществления надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в сфере транспорта.
Требования к предоставляемым помещениям будут устанавливаться Минстроем совместно с Генпрокуратурой и Минтрансом.
- Новая норма исключает необходимость заключения отдельных договоренностей между органами прокуратуры и транспортными объектами, что упрощает процесс взаимодействия.
Кроме того, закон позволит сократить расходы федерального бюджета, выделяемые Генпрокуратуре на аренду помещений, используемых транспортными прокурорами.
Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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