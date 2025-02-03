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Президент России подписал закон о бесплатных помещениях для транспортных прокуроров

16:27, 03.02.2025
Президент России подписал закон о бесплатных помещениях для транспортных прокуроров
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает субъекты транспортной инфраструктуры предоставлять на безвозмездной основе помещения органам прокуратуры. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

  • Это касается железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также метрополитенов. Эти ресурсы необходимы для осуществления надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в сфере транспорта.

Требования к предоставляемым помещениям будут устанавливаться Минстроем совместно с Генпрокуратурой и Минтрансом.

  • Новая норма исключает необходимость заключения отдельных договоренностей между органами прокуратуры и транспортными объектами, что упрощает процесс взаимодействия.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, закон позволит сократить расходы федерального бюджета, выделяемые Генпрокуратуре на аренду помещений, используемых транспортными прокурорами.

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Ранее руководитель Казанского отдела Центрального следственного управления на транспорте СКР поделился с «Реальным временем» предварительными итогами уголовных дел, заведенных в 2024 году, включая крушение самолета Cessna в Татарстане, когда погибли 11-летняя девочка с матерью и опытный пилот, причем последний посмертно получил статус подозреваемого. Попал в дело и владелец сгоревшего борта.

Рената Валеева

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