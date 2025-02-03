В России повысят штрафы за несообщение о переезде в военкомат

Фото: Олег Тихонов

Кабмин России поддержал законопроект, предусматривающий увеличение административных штрафов за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по новому месту проживания, сообщили в ТАСС.

Автором инициативы является Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне. В соответствии с предложением, изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Кабмин выразил поддержку законопроекта, однако подчеркнул необходимость его доработки с учетом определенных замечаний. На данный момент действующее законодательство обязывает граждан информировать военный комиссариат или местную администрацию о смене места жительства, изменении семейного положения, образования или трудовой деятельности.

За несообщение этих сведений предусмотрены штрафы в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Новый законопроект предполагает усиление административной ответственности за подобные нарушения, однако конкретные размеры штрафов в отзыве правительства не указаны. Также Кабмин подчеркнул, что законопроект не полностью соответствует положениям закона «О воинской обязанности и военной службе».

Напомним, что на портале Госуслуг запущен новый сервис «жизненная ситуация» для переезда в другой регион. Сервис позволяет оформить все необходимые документы онлайн, от смены регистрации до записи детей в школу и детсад.



Анастасия Фартыгина