В Казани забраковали более 500 тонн сырья и продуктов

Фото: Максим Платонов

В Казани в прошлом году аккредитованная лаборатория Департамента продовольствия и социального питания выявила значительное количество несоответствующего сырья и продуктов: было забраковано 516 тонн. Об этом сообщила гендиректор организации Рима Мухамедшина.

Служба санитарного контроля провела свыше 1700 проверок на соблюдение санитарных норм в детских садах, школах и на базе департамента. Проверки не ограничивались только санитарией; также контролировалось соответствие стандартам организации питания, а сотрудники департамента выезжали более 2 тыс. раз для обучения персонала школьных пищеблоков.

Для оптимизации работы департамент внедрил экосистему «Умное питание», которая обрабатывает информацию о деятельности учреждения. В системе оформлено 620 тыс. заказов, более 12 тыс. графиков поставок и 236 поставщиков. Автоматизированная система формирования меню на базе программы «1С» значительно сократила время на расчет блюд.

— Мы реализуем 368 видов меню в месяц, используя 57 единиц автотранспорта. Без цифровых технологий обработка такого объема информации была бы невозможна, — заявила Рима Мухамедшина.

Кроме того, в прошлом году к базе системы обратной связи подключились все детские сады Казани, что позволило собрать более 44 тыс. записей. Это обеспечивает оперативное реагирование на пожелания и замечания, снижая риски при организации питания.

Анастасия Фартыгина