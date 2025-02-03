В Казани задержали шесть нелегальных мигрантов на улице Аделя Кутуя

Фото: Максим Платонов

В Казани в ходе проверки помещений в доме на улице Аделя Кутуя были выявлены шесть нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сотрудники провели проверку документов у 15 иностранных граждан, что привело к составлению 9 административных материалов за нарушение режима пребывания и незаконную трудовую деятельность.

Нарушения были зафиксированы в соответствии с ч. 1 ст. 18.8 и ч. 1 ст. 18.10 Кодекса об административных правонарушениях России. Все задержанные были помещены в специальные помещения для мигрантов, а по решению суда каждый из них получил штраф в размере 3 тыс. рублей.

Напомним, что в России на данный момент находятся около 670 тыс. нелегальных мигрантов. Примерно половина из них — женщины и дети, сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.



Анастасия Фартыгина