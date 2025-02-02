На территории России находится 670 тыс. нелегальных мигрантов

Фото: Динар Фатыхов

В России на данный момент находятся около 670 тыс. нелегальных мигрантов. Примерно половина из них — женщины и дети, сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой в беседе с «Комсомольской правдой».

— По 30 апреля 2025 года они имеют право обратиться в профильные ведомства и органы внутренних дел, чтобы урегулировать вопрос о своем правовом статусе, — сказал он.

По словам Горового, если урегулировать правовой статус не удастся, иностранным гражданам придется покинуть Россию.

Напомним, в Татарстане запретили иностранным гражданам, у которых есть патенты, работать в некоторых сферах, в том числе в такси. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Запрет на прием таких работников будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Елизавета Пуншева