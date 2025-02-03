Россия стала почетным гостем на Всемирной книжной ярмарке в Нью-Дели

Российская экспозиция занимает 200 квадратных метров и включает около 1,5 тыс. книг от 50 издательств

Фото: Екатерина Петрова

В Нью-Дели открылась Всемирная книжная ярмарка, одно из крупнейших событий в издательской индустрии, которое ежегодно привлекает десятки тысяч посетителей и издателей со всего мира. В этом году Россия приглашена в статусе почетного гостя.

Российская экспозиция занимает 200 квадратных метров и включает около 1,5 тыс. книг от 50 издательств, а также специализированные издания трех ведущих музеев — Музея транспорта Москвы, Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Стенд оформлен в цветах российского флага и разделен на несколько тематических зон: литературную, кинозал, детское пространство и авторскую площадку. Гостям представлена не только современная и классическая литература, но и мультимедийные материалы — документальные и художественные фильмы, видеопрезентации российских музеев, интервью с писателями. Одним из центральных символов российского участия стала жар-птица — образ, который объединяет мифологические традиции России и Индии.

В российскую делегацию вошли известные писатели, включая Евгения Водолазкина, Алексея Варламова, Дмитрия Бака и Сергея Шаргунова. В программе мероприятий — встречи с авторами, литературные дискуссии, мастер-классы, лекции о книжном бизнесе и переводах, а также конкурсы и олимпиады по русскому языку для индийских студентов. Важным событием стала Международная конференция по переводу и Школа молодого переводчика, которая способствует углублению литературного сотрудничества.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

На официальном открытии ярмарки присутствовал президент Индии Драупади Мурму. Выступавшие эксперты отметили, что Россия традиционно занимает важное место в мировом литературном пространстве, а интерес индийских читателей к русской культуре остается стабильно высоким. Издания русских классиков переведены на основные индийские языки — хинди, бенгали, малайялам, а произведения современных российских авторов также находят отклик у местной аудитории.

О переводе на хинди сборника Анны Шипиловой «Скоро Москва» читайте здесь.

Программа российского стенда выходит за пределы книжной тематики. На центральной сцене выступил, к примеру, балалаечник-виртуоз. В течение недели запланированы кинопоказы, презентации, лекции и культурные события, включая дегустацию русской кухни. А также внимание уделено детской литературе, книгам о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне и переводам национальных литератур России.

Организаторы ярмарки отмечают высокий интерес к российской программе. В этом году на выставке представлено более 2 тыс. издателей из 50 стран, а число мероприятий превышает 600. Ожидается, что общее число посетителей превысит 1,8 млн человек. Всемирная книжная ярмарка в Нью-Дели проводится более полувека и остается одним из ведущих событий в мире издательского дела. В этом году главная тема — «Мы — народ Индии», приуроченная к 75-летию принятия индийской Конституции. Ярмарка завершится 9 февраля.

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Екатерина Петрова