В 2025 году в Казани откроются четыре новые школьные столовые

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Казани новые столовые откроются в одной школе и трех пристроях. Об этом сообщила на совещании в мэрии столицы Татарстана глава Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.



— В этом году запланирован ремонт в 12 школьных столовых. На эти цели выделяется 271 млн рублей из республиканского бюджета и 42 млн софинансирования из собственных средств Департамента питания. Кроме того, запланировано открытие столовых в одной новой школе и трех пристороях, — заявила она.

Всего с 2019 года в модернизацию школьных пищеблоков вложили более 1,7 млрд рублей. Из республиканского бюджета поступили более 1,1 млрд, муниципального — 170 млн рублей. Почти 400 млн вложил сам Департамент.

Напомним, к началу текущего учебного года завершили капремонт школьных столовых во многих учреждениях Татарстана. Проект по модернизации пищеблоков запустили в 2019 году. С тех пор было проведено множество работ по улучшению, 2024 год не стал исключением.



Галия Гарифуллина