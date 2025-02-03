Минобороны: российские ПВО за ночь сбили 70 беспилотников

Фото: Максим Кокунин

В ночь на 3 февраля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 БПЛА, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Ростовской областью — 27 единиц. Также 25 БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью, 7 — над Астраханской, 5 — над Воронежской, 4 — над Белгородской и 2 — над Курской областью.

Помимо этого, в 4.30 пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на прием и вылеты воздушных судов из аэропортов Казани и Нижнекамска. В 7.00 все аэропорты снова начали работать в штатном режиме.



Анастасия Фартыгина