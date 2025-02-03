В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Максим Платонов

Аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли введенные ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в 07.00 мск. Информация о введении ограничений появилась в 4.30 утра.

Временные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Наряду с аэропортами Казани и Нижнекамска были также закрыты воздушные гавани Астрахани, Волгограда, Саратова и Ульяновска.

В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Казань, был направлен на запасной аэродром.