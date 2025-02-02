Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить ракетный удар по интернату в Судже

Фото: Ринат Назметдинов

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, а также в европейские правозащитные структуры с требование осудить ракетный удар по интернату в Судже. Она назвала его преступлением против еловечности.

— Уничтожение гражданского объекта, в котором находились самые незащищённые люди — это преступление, которому нет прощения и забвения! Уверена, что виновные в этом злодеянии, цинично поправшем все конвенции и договоры, понесут неотвратимое и суровое наказание, — написала она в своем телеграм-канале.



Напомним, Следком России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпуши. Его подозревают в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области.

ВСУ нанесли ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Судже Курской области. В ведомстве указали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали пуск ракет из Сумской области. ВСУ совершили очередное военное преступление, ударив по гражданскому объекту.

Елизавета Пуншева