По факту ракетного удара по интернату в Судже возбуждено уголовное дело

Фото: Динар Фатыхов

Следком России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпуши. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Карпушу подозревают в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области.

По данным следствия, 1 февраля командир отдал незаконный приказ подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже. Там находились мирные жители. В результате есть погибшие и раненые.

В пресс-службе добавили, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц. Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников.

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Судже Курской области. В ведомстве указали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали пуск ракет из Сумской области. ВСУ совершили очередное военное преступление, ударив по гражданскому объекту.

Елизавета Пуншева