Новости общества

16:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В МЧС рассказали о причинах задымления на улице Право-Булачной в Казани

15:39, 02.02.2025
В МЧС рассказали о причинах задымления на улице Право-Булачной в Казани
Фото: Реальное время

В Казани в одноэтажном здании кафе по улице Право-Булачной, 49 произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

— В Казани в одноэтажном здании кафе на ул. Право-Булачной, 49 произошло пригорание пищи (не пожар), дым вышел по вытяжке вентиляции, — написали в ведомстве.

Уточняется, что пострадавших нет.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также