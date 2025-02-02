В МЧС рассказали о причинах задымления на улице Право-Булачной в Казани
В Казани в одноэтажном здании кафе по улице Право-Булачной, 49 произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
— В Казани в одноэтажном здании кафе на ул. Право-Булачной, 49 произошло пригорание пищи (не пожар), дым вышел по вытяжке вентиляции, — написали в ведомстве.
Уточняется, что пострадавших нет.
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