В МЧС рассказали о причинах задымления на улице Право-Булачной в Казани

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В Казани в одноэтажном здании кафе по улице Право-Булачной, 49 произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

— В Казани в одноэтажном здании кафе на ул. Право-Булачной, 49 произошло пригорание пищи (не пожар), дым вышел по вытяжке вентиляции, — написали в ведомстве.

Уточняется, что пострадавших нет.

Елизавета Пуншева